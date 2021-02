Criminalità e gioco d’azzardo: le specificità della Sardegna nella relazione della DIA (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dall’attività della DIA emergono poche ma significative evidenze, che collegano le specificità insulari al quadro nazionale. Nel territorio sardo non operano associazioni criminali riconducibili alle tradizionali organizzazioni mafiose; sono comunque presenti sodalizi autoctoni che, però, non attuano il controllo egemonico del territorio tipico delle organizzazioni criminali. Anche dalle più recenti indagini, sono emersi rilevanti collegamenti di gruppi criminali sardi con esponenti di sodalizi di ’Ndrangheta e Camorra. L’Isola è un territorio utilizzato da gruppi criminali per riciclare i capitali derivanti dal gioco illegale Nel settore del gioco, la Criminalità isolana non ha rinunciato a stabilire sinergie operative con le cosche pugliesi e calabresi. Alcuni filoni ... Leggi su leurispes (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dall’attivitàDIA emergono poche ma significative evidenze, che collegano leinsulari al quadro nazionale. Nel territorio sardo non operano associazioni criminali riconducibili alle tradizionali organizzazioni mafiose; sono comunque presenti sodalizi autoctoni che, però, non attuano il controllo egemonico del territorio tipico delle organizzazioni criminali. Anche dalle più recenti indagini, sono emersi rilevanti collegamenti di gruppi criminali sardi con esponenti di sodalizi di ’Ndrangheta e Camorra. L’Isola è un territorio utilizzato da gruppi criminali per riciclare i capitali derivanti dalillegale Nel settore del, laisolana non ha rinunciato a stabilire sinergie operative con le cosche pugliesi e calabresi. Alcuni filoni ...

PadulaVincenzo : RT @Agimegitalia: Faggiani (#ANCI): “Riordino settore #gioco pubblico non è più prorogabile. Pericolo che le attività lecite siano fagocita… - Agimegitalia : Faggiani (#ANCI): “Riordino settore #gioco pubblico non è più prorogabile. Pericolo che le attività lecite siano fa… - cretinetti1 : @1958Aldo @luigidimaio @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @repubblica Stanno in gioco e devono imparare a farlo senza far… - numerodiec1 : @Sargans2 Lol tra l’altro Chicago è forse la città che più si avvicina al lv di criminalità del gioco. - gdronline : ?? Mathram: La Genesi della Criminalità ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Criminalità gioco Giochi, Codere: 'In nome legalità', senza regole non c'è gioco sicuro' ... Federico Cafiero De Raho, che ha sottolineato la necessità di incrementare il gioco legale per sottrarre risorse alla criminalità organizzata. 'Non passa giorno che, sugli organi di informazione, ...

Ludopatia e pandemia: un aumento spaventoso dell'online (e del crimine) In Italia esistono dei servizi di cura per "disturbo da gioco d'azzardo". Aumento della povertà Un ... oltre a quanto detto sopra, infatti, è emerso un incremento dei proventi della criminalità ...

Gioco legale, il settore chiede chiarezza sull’apertura Corriere della Sera ... Federico Cafiero De Raho, che ha sottolineato la necessità di incrementare illegale per sottrarre risorse allaorganizzata. 'Non passa giorno che, sugli organi di informazione, ...In Italia esistono dei servizi di cura per "disturbo dad'azzardo". Aumento della povertà Un ... oltre a quanto detto sopra, infatti, è emerso un incremento dei proventi della...