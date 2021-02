Covid, zona arancione rafforzata: la mappa, le regole e i divieti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Negli ultimi giorni il drastico aumento dei contagi in alcune aree della Lombardia e dell’Emilia-Romagna ha spinto i rispettivi presidenti delle regioni, Attilio Fontana e Stefano Bonaccini, ad istituire un’ulteriore fascia di rischio caratterizzata da diverse regole e restrizioni: la zona arancione rafforzata, per contrastare la diffusione di Covid e delle sue varianti con misure mirate e più stringenti. Decreto legge Covid approvato: stop spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo Vediamo ora quali sono nel dettaglio le nuove regole, le restrizioni e i divieti della zona arancione rafforzata e dove è stata applicata. Covid, zona arancione ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Negli ultimi giorni il drastico aumento dei contagi in alcune aree della Lombardia e dell’Emilia-Romagna ha spinto i rispettivi presidenti delle regioni, Attilio Fontana e Stefano Bonaccini, ad istituire un’ulteriore fascia di rischio caratterizzata da diversee restrizioni: la, per contrastare la diffusione die delle sue varianti con misure mirate e più stringenti. Decreto leggeapprovato: stop spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo Vediamo ora quali sono nel dettaglio le nuove, le restrizioni e idellae dove è stata applicata....

