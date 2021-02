Covid | l’ultima follia | spunta la tassa sugli abbracci

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Per salutarsi earsi negli aeroporti bisognerà pagare. Laè stata introdotta a Londra ed ha sollevato non poche polemiche tra l’opinione pubblica. a Londra Fissato già un tariffario. Quasi 6 euro per un saluto di 10 minuti, oltre 17 euro per venti minuti e 29 euro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.