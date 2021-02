Covid-19 nel Sannio: il quadro dei contagi di Asl e “San Pio” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 395 tamponi, dei quali 84 risultati positivi. Degli ottantaquattro positivi, 36 rappresentano nuovi casi, relativi a 35 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 48 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L’Asl di Benevento comunica di aver processato in data odierna 415 tamponi, rilevando la positività al Covid-19 di 15 persone. Delle persone positive al virus, 2 rappresentano casi sintomatici mentre 13 rappresentano casi asintomatici. Si registra inoltre la guarigione di 19 persone ed il decesso di una. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 395 tamponi, dei quali 84 risultati positivi. Degli ottantaquattro positivi, 36 rappresentano nuovi casi, relativi a 35 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 48 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L’Asl di Benevento comunica di aver processato in data odierna 415 tamponi, rilevando la positività al-19 di 15 persone. Delle persone positive al virus, 2 rappresentano casi sintomatici mentre 13 rappresentano casi asintomatici. Si registra inoltre la guarigione di 19 persone ed il decesso di una. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

