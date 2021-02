Covid-19 | il bollettino del 26 febbraio | contagi in aumento

Leggi su zon

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La curva epidemiologica non frena, nuovodida-19: in 24 ore ancora più di 20.000 positivi. Ecco ildel 26Ilgiornaliero con i dati relativi al-19 emanato nelle ultime ore dal Ministero della Sanità segna ancora una volta un drasticodi. Iati rilevati in 24 ore sono 20.499ati, anche il numero dei decessi è abbastanza alto: 253 vittime solo nell’ultimo giorno. Mentre i guariti si aggirano intorno a 11.714. A registrare i più alti numeri dio da-19 sono Lombardia, con 4.557 nuovi positivi, Emilia Romagna, che ha registrato 2.575 nuovi, ...