Chi è Michela Magalli, la figlia di Giancarlo Magalli? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ecco chi è Michela Magalli, la seconda figlia del noto conduttore Giancarlo Magalli Michela Magalli non fa parte del mondo della televisione e dello spettacolo ma è nota per essere la figlia del famoso conduttore Giancarlo Magalli. La giovane e bellissima ragazza è nata il 15 giugno 1994 a Roma dal secondo matrimonio del conduttore con l'ex moglie Valeria Donati. Il loro matrimonio giunse definitivamente al capolinea nel 2008. Michela Magalli è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove conta ad oggi oltre 38mila follower. Attualmente non sembra essere interessata al mondo dello spettacolo ...

