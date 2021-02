Céline | la macchia e la luce

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Fra breve, pochi mesi ancora, saranno sessant’anni dalla morte di Louis-Ferdinand, mostruoso ciclope tragico, eppure immenso, del romanzo del “secolo breve”, parole, le sue, pronunciate in modo esemplare; peccato abbia smesso così presto di tenerci compagnia, d’essere fra noi. Era d’estate, luglio, il primo giorno di quel mese, quando un’emorragia cerebrale lo ha strappato alla sua casa d’esilio in patria. Un “pavillon”, stile Luigi Filippo, lassù a Meudon, sobborgo piccolo-borghese parigino, poggio sopraelevato e lontano da Montmartre, il suo domicilio storico, rue Lepic, Parigi davvero lontana. A tenergli compagnia la devota moglie danzatrice,tte, gli amati animali, cani e gatti, eredi del leggendario Bébert, felino protagonista della sua “trilogia germanica”, racconto della fuga verso la salvezza all’ombra del “Reich millenario” ormai ...

