C'è Posta per te, gli ospiti del 27 Febbraio 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Domani sera su Canale 5 andrà in onda la penultima puntata di "C'è Posta per te", people-show dei record con Maria De Filippi Si avvia alla conclusione una stagione da record per "C'è Posta per te" con Maria De Filippi: domani sera, sabato 27 Febbraio 2021, dalle 21.20 su Canale 5 andrà in onda infatti la penultima puntata del people show campione di ascolti della prima serata pre-festiva. Tra ricongiungimenti familiari e storie di amori interrotti, anche domani sera ci sarà spazio per due commoventi sorprese che vedranno coinvolti altrettanti personaggi amatissimi dello spettacolo e dello sport italiano. Arriveranno nello studio con la busta, pronti a commuoversi insieme al pubblico da casa, il conduttore Gerry Scotti e il calciatore del Napoli Lorenzo Insigne. Scotti, da poco diventato nonno della piccola ...

