Bugsnax | la prima idea del gioco era quella dimassacrare e scuoiare le creature

(Di venerdì 26 febbraio 2021)è stato uno dei primi giochi annunciati lo scorso anno per la console next-gen: famoso soprattutto per il tema molto orecchiabile, ini giocatori vengono catapultati in questa particolare isola dove gli insetti sono per metà animali e per metà snack. Nonostante questo coloratissimo mondo che pullula di simpatiche creaturine, le prime idee sullo sviluppo delerano abbastanza cruenti. Young Horses ha condiviso qualche aneddoto su questoquando era ancora in fase embrionale: scopriamo così che inizialmente, come mostrato dai video pubblicati su Twitter, i giocatori dovevano catturare questeper poi smembrarle. Laclip in questione ci mostrache sembra essere un'oliva con le ali: il giocatore doveva quindi strappargliele, ...

In una prima versione di Bugsnax era possibile smembrare le creature. Vi ricordate di Bugsnax? Quel gioco con una canzoncina carina e con un'isola con particolari creature? Se pensate che si trovi in ...