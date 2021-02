italiaserait : Boxe: Canelo rassicura i fans, la sfida con Jermall Charlo si farà. - MarSte92__ : RT @Eros70183028: #daznboxeitaly domenica torna canelo in un incontro abbastanza facile ma nella boxe basta un colpo solo @NiccoPavesi - Eros70183028 : #daznboxeitaly domenica torna canelo in un incontro abbastanza facile ma nella boxe basta un colpo solo @NiccoPavesi - derbynewsitalia : Nella notte tra Sabato 27 e Domenica 28 Febbraio, Canelo Alvarez salirà sul ring per affrontare il turco Avni Yildi… - italiaserait : Boxe: Canelo – Yildirim nel segno dell’integrazione -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Canelo

... continuare a combattere, vincere, arrivare tra i primi al mondo, magari al livello diAlvarez, per me un modello e oggi il più forte di tutti. E poi vedremo, dopo lamagari proverò a ......25 Serie A: Spezia - Milan (replica) ore 18:20 This Is DAZN ore 18:30 Liga: Barcellona - Alaves (replica) ore 20:25 This Is DAZN ore 20:50 Serie B: Cosenza - Reggina (diretta) ore 23:00...La fight night in programma nella notte tra sabato e domenica 28 febbraio, è una di quelle serate di boxe da non perdere per nessun motivo, a soli due mesi dall’incontro vinto con Smith, il match ...Canelo Alvarez (54-1-2, 36 KO) ha dichiarato che la lotta con il campione dei pesi medi WBC Jermall Charlo deve avvenire presto. È interessato ad affrontare uno dei fratelli Charlo, che probabilmente ...