(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Siamo in un momento di consapevolezza che ladinon è più”, serve “di parità”. Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primodell’Agenzia Italpress. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Bonetti “Disparità di genere non più accettabile, ora piano strategico” -

Ultime Notizie dalla rete : Bonetti Disparità

Il Messaggero

...in un momento di consapevolezza che ladi genere non è più accettabile', serve 'piano strategico di parità'. Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena, ...'Disuguaglianze di genere, provenienza, età, in Italia si sommano allageografica e con ... l'ambizioso piano del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena, ( lo scorso ...