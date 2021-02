Bimba di 11 anni intubata in rianimazione per Covid: “Non ha altre patologie” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Siamo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. È qui che una bambina di soli 11 anni è ricoverata in rianimazione per complicazioni dovuti al Covid-19. La notizia è stata riferita da Repubblica, che sottolinea come la piccola non abbia patologie pregresse. Il che preoccupa, non poco, i sanitari dal momento che si tratta di un caso di Coronavirus su un soggetto sano, che adesso versa in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove ha dovuto essere anche intubata. C’è da dirlo per non fare inutile allarmismo: nella maggior parte dei casi, le infezioni sui bambini sono stati diversi nell’ultimo anno, ma il ricovero era sempre collegato a particolari storie cliniche o malattie. “In questo caso – si legge ancora – è stata rilevata la presenza di un batterio durante gli esami molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Siamo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. È qui che una bambina di soli 11è ricoverata inper complicazioni dovuti al-19. La notizia è stata riferita da Repubblica, che sottolinea come la piccola non abbiapregresse. Il che preoccupa, non poco, i sanitari dal momento che si tratta di un caso di Coronavirus su un soggetto sano, che adesso versa in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove ha dovuto essere anche. C’è da dirlo per non fare inutile allarmismo: nella maggior parte dei casi, le infezioni sui bambini sono stati diversi nell’ultimo anno, ma il ricovero era sempre collegato a particolari storie cliniche o malattie. “In questo caso – si legge ancora – è stata rilevata la presenza di un batterio durante gli esami molto ...

fanpage : La piccola non ha patologie pregresse. È ricoverata in rianimazione. - LimonisignorAA : RT @mari99__: Ci pensate che quella bimba che noi proteggiamo domani fa 32 anni? Non ci posso pensare #exrosmello - baumanstyle : RT @mari99__: Ci pensate che quella bimba che noi proteggiamo domani fa 32 anni? Non ci posso pensare #exrosmello - mariasamsara01 : @Twittytwitty17 @LucaBizzarri Qui a Livorno fino a che i genitori sono vivi, il figlio è 'ir mi' bimbo'. Da nonni,… - Dayanemello54 : RT @mari99__: Ci pensate che quella bimba che noi proteggiamo domani fa 32 anni? Non ci posso pensare #exrosmello -