Barbara D'Urso lancia l'invito a Mara Venier per intervistarla

Durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5 Barbara D'Urso dopo aver commentato la fake news che ha fatto infuriare Mara Venier, l'ha invitata da lei in studio per un'intervista. Infatti un sito un paio di giorni fa ha scritto sulla presunta morte del marito di Mara Venier, Nicola Carraro, che fortunatamente sta benissimo. Fake news che è stata immediatamente smentita dalla conduttrice di Domenica In ricevendo la solidarietà del pubblico e dei colleghi del mondo dello spettacolo. Così dopo la fake, anche Barbara D'Urso ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla collega: "Mara e io ci siamo scritte e mi ha detto di ..."

