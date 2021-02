Asia Argento | Perché mia madre mi picchiava? Colpa dell' alcol ma non solo VIDEO

(Di sabato 27 febbraio 2021), ospite de La confessione di Peter Gomez, in onda stasera su NOVE, ha raccontato di essere stata picchiata spesso dallada piccola, per via dei problemi con l': il, nella sua autobiografia, ha parlato a lungo di sua, Daria Nicolodi, e di un rapporto difficile, fatto di violenza, fisica e verbale, e di continue incomprensioni. L'attrice e regista romana ha affrontato lo spinoso argomento con Peter Gomez, ospite de La confessione - in onda stasera su NOVE dalle 22:45 -, e l'ha fatto a cuore aperto, senza troppi filtri, come nel suo stile, e come ha fatto tra le pagine di Anatomia di un cuore selvaggio. "La violenza di mia- scrive- era ...

petergomezblog : Cari amici, care amiche prosegue questa sera con #laconfessione la mia indagine sul lato oscuro del successo. Dopo… - TvLoftOfficial : RT @ffanzani1: #Laconfessione Per ora una bellissima intervista di @petergomezblog. Asia Argento è inascoltabile ovunque vada tranne qua. - petergomezblog : RT @carmenmarta6: @petergomezblog @nove Finora avevo un'opinione molto diversa di Asia Argento ,bella intervista . - ffanzani1 : #Laconfessione E come al solito mi chiedo perché tanti personaggi si rovinino la reputazione nelle trasmissioni di… - carmenmarta6 : @petergomezblog @nove Finora avevo un'opinione molto diversa di Asia Argento ,bella intervista . -

