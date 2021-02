Adesso rafforzatemi la scorta ?L' allarme di Attanasio 3 anni fa

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Mauro Indelicato Il diplomatico rimasto ucciso nell'agguato del 22 febbraio portato a termine nella provincia congolese del Nord Kivu, già trefa aveva scritto alla Farnesina per chiedere maggiore sicurezza. Si indaga anche sulle responsabilità dell'Onu È sulla sicurezza chesi puntano i riflettori nell'ambito delle indagini sull'agguato costato la vita, lo scorso 22 febbraio, all'ambasciatore Luca, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo. Già poche ore dopo l'attacco, portato a termine nella provincia congolese del Nord Kivu, gli inquirenti si sono chiesti come mai il nostro rappresentante diplomatico viaggiasse senzae su un mezzo non blindato.aveva chiesto nel 2018 un rafforzamento dellaSu La ...