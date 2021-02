Abbattimenti Cinghiali: Corte Costituzionale rigetta ricorso animalisti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Abbattimenti dei Cinghiali in Toscana: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 21 depositata il 17 febbraio, ha rigettato il ricorso delle associazioni animaliste Lo scorso dicembre la Giunta Regionale della Toscana aveva autorizzato i conduttori dei fondi agricoli, sotto il coordinamento dell’agente responsabile individuato dalla Polizia Provinciale, a sparare agli animali selvatici che minacciano le… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021)deiin Toscana: la, con sentenza n. 21 depositata il 17 febbraio, hato ildelle associazioni animaliste Lo scorso dicembre la Giunta Regionale della Toscana aveva autorizzato i conduttori dei fondi agricoli, sotto il coordinamento dell’agente responsabile individuato dalla Polizia Provinciale, a sparare agli animali selvatici che minacciano le… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Abbattimenti Cinghiali Coldiretti: 'Gli abbattimenti dei cinghiali spettano anche agli agricoltori' Una situazione arrivata al limite tanto che più di 8 italiani su 10 (81%) pensano che l'emergenza cinghiali vada affrontata con il ricorso agli abbattimenti incaricando personale specializzato per ...

Prosegue lavoro su nuovo regolamento caccia di selezione estesa ai cinghiali " il punto in terza commissione con l'assessore Morroni Ricordo che estendendo ai cinghiali la caccia di selezione agli ungulati stiamo dotando la Regione ... quello degli abbattimenti selettivi, del contrasto alla proliferazione, che quindi va salutato con ...

Abbattimenti Cinghiali: Corte Costituzionale rigetta ricorso animalisti Corriere Nazionale Corte Costituzionale: anche gli agricoltori possono abbattere i cinghiali Una sentenza della Corte Costituzionale ha sancito che anche gli agricoltori, provvisti di tesserino di caccia, potranno prendere parte alle operazioni di riduzione del numero degli animali selvatici ...

CACCIA: CIA CAMPANIA, BENE SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE SU CONTENIMENTO CINGHIALI La Corte Costituzionale autorizza gli agricoltori con tesserino da caccia al contenimento dei cinghiali. Lo ha confermato la sentenza del 21 febbraio scorso, che consente di arginare la massiccia prol ...

