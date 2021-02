A Pavia la giunta di centrodestra allarga lo spazio del cimitero monumentale per accogliere i defunti musulmani (Di venerdì 26 febbraio 2021) Più spazio per seppellire i defunti di religione musulmana al cimitero monumentale di Pavia, affinché la tragica vicenda del piccolo Emil, il cui corpo prima di essere trasferito a Cremona è rimasto per oltre un mese privo di una degna sepoltura, non si ripeta mai più. Ieri, 25 febbraio, la giunta del comune lombardo, governato dal sindaco leghista Fabrizio Fracassi, ha approvato all’unanimità una delibera che assegna ai fedeli musulmani un nuovo campo all’interno del cimitero. «Personalmente ero rimasta profondamente colpita dalla vicenda del piccolo Emil», racconta a Open Barbara Longo, assessora con delega ai Servizi cimiteriali del Comune di Pavia, in quota Forza Italia. «A questo bambino non eravamo riusciti a dare una degna ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) Piùper seppellire idi religione musulmana aldi, affinché la tragica vicenda del piccolo Emil, il cui corpo prima di essere trasferito a Cremona è rimasto per oltre un mese privo di una degna sepoltura, non si ripeta mai più. Ieri, 25 febbraio, ladel comune lombardo, governato dal sindaco leghista Fabrizio Fracassi, ha approvato all’unanimità una delibera che assegna ai fedeliun nuovo campo all’interno del. «Personalmente ero rimasta profondamente colpita dalla vicenda del piccolo Emil», racconta a Open Barbara Longo, assessora con delega ai Servizi cimiteriali del Comune di, in quota Forza Italia. «A questo bambino non eravamo riusciti a dare una degna ...

