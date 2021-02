Zingaretti si dimette prima del Congresso? “È una scemenza” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non c’è “giornalone” che stamattina non scriva che Zingaretti potrebbe presentarsi dimissionario in vista dell’assemblea nazionale PD del 13 e 14 maggio. Ma sapete cosa c’è di vero: niente. “È una caxxxx” spiegano senza troppi giri di parole i vertici del partito. Leggi anche: 1. Zingaretti apre al Congresso. Ma se vince Bonaccini il partito è a rischio scissione / 2. Torna a casa Lassie, torna a casa Renzi: ecco su cosa si combatterà la sfida del prossimo anno nel Pd Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non c’è “giornalone” che stamattina non scriva chepotrebbe presentarsi dimissionario in vista dell’assemblea nazionale PD del 13 e 14 maggio. Ma sapete cosa c’è di vero: niente. “È una caxxxx” spiegano senza troppi giri di parole i vertici del partito. Leggi anche: 1.apre al. Ma se vince Bonaccini il partito è a rischio scissione / 2. Torna a casa Lassie, torna a casa Renzi: ecco su cosa si combatterà la sfida del prossimo anno nel Pd

arquer12 : RT @Signorasinasce: Dice #Zingaretti che si dimette da segretario del P(artito)D(emente) Cosa c’è sotto?????? - mcdreamx_ : in che senso zingaretti si dimette orlandooo dove seiii - soteros1 : RT @Signorasinasce: Dice #Zingaretti che si dimette da segretario del P(artito)D(emente) Cosa c’è sotto?????? - Signorasinasce : Dice #Zingaretti che si dimette da segretario del P(artito)D(emente) Cosa c’è sotto?????? - sblath1 : @grande_flagello Riflessione...ma xché Zingaretti non si dimette da segretario del PD?...del resto non se ne comprende la necessità -