WandaVision: ecco perché Quicksilver è interpretato da Evan Peters e non da Aaron Taylor-Johnson (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'arrivo di Pietro/Quicksilver in WandaVision è stata una delle sorprese più sconvolgenti per i fan e Kevin Feige ha spiegato perché ha scelto Evan Peters e non Aaron Taylor-Johnson. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato perché Evan Peters è entrato a gamba tesa in WandaVision nel ruolo di Pietro/Quicksilver, fratello gemello di Wanda Maximoff, sostituendo Aaron Taylor-Johnson che gli ha prestato il volto in Avengers: Age of Ultron. I fan sono rimasti scioccati dopo il quinto episodio di WandaVision, quando Pietro ha bussato alla porta di Wanda, convinta della morte del fratello per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'arrivo di Pietro/inè stata una delle sorprese più sconvolgenti per i fan e Kevin Feige ha spiegatoha sceltoe non. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelatoè entrato a gamba tesa innel ruolo di Pietro/, fratello gemello di Wanda Maximoff, sostituendoche gli ha prestato il volto in Avengers: Age of Ultron. I fan sono rimasti scioccati dopo il quinto episodio di, quando Pietro ha bussato alla porta di Wanda, convinta della morte del fratello per ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision: ecco perché Quicksilver è interpretato da Evan Peters e non da Aaron Taylor-Johnson… - itsmikapenniman : ecco, non so proprio cosa aspettarmi dall’episodio di domani #WandaVision - GianlucaOdinson : WandaVision, ecco quando è stato deciso il recast di QUEL personaggio - 11Maenza : @cosmopolinerd Arnim Zola, creatore di una realtà parallela denominata 'Dimensione Z', dove lo scorrere del tempo è… - ah_okay_ : Appena finisce wandavision mi sa che faccio tornare Lexie ecco -