Troppi costi e burocrazia. Fare l'artigiano è un'impresa. La Cna conta fino a 86 diversi adempimenti. Officine auto e falegnamerie le più penalizzate (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Everest della burocrazia è riservato alle attività di autoriparazione: per aprire un'officina il moloch della pubblica amministrazione pretende 86 adempimenti che si traducono in quasi 19mila euro di costi da affrontare. Una scalata quasi identica per gli aspiranti imprenditori falegnami: 78 adempimenti e 19.700 euro di spesa per le pratiche. Le gelaterie superano i bar con 73 adempimenti contro 71; se la passano meglio, si fa per dire, gli acconciatori con appena 65 pratiche da sbrigare presso 26 enti e un onere di 17.500. Sono alcune realtà fotografate dall'Osservatorio nazionale della Cna "Comune che vai, burocrazia che trovi" che misurano l'impatto negativo di procedure lunghe, complesse e costose per avviare un'impresa e che rappresentano il ...

