Tra i Dem tutti litigano | nessuno se ne accorge | il Pd è morto

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Come la goccia cinese, tic tic tic, fino all’impazzimento. Non passa giorno, che dico, un’ora, senza che dentro il Pd si alzi qualche voce contro il segretario Nicola Zingaretti per la sua linea politica fallimentare, contro le correnti che ormai immobilizzano il partito, contro la marginalizzazione delle donne, la disfatta politica sancita dalla nascita del Governo Draghi, dove ormai i Dem sono quasi da ‘riserva indiana’ e la Lega di Matteo Salvini che con Giorgetti ormai è seduta alla destra del Premier. E ogni giorno Salvini avanza richieste su richieste che tra poco, vedrete, sarà difficile ignorare e dovranno andare all’incasso.