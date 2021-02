Tommaso Zorzi stronca Dayane Mello: “Vieni in tv con una storia d’amore fra due donne per 2 o 3 voti in più” (VIDEO) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tommaso Zorzi contro Dayane Mello Tommaso Zorzi ne è certo. Secondo il rampollo meneghino Dayane Mello non è stata innamorata di Rosalinda Cannavò, in più sostiene che questa storia sia stata inventata dalla sudamericana. Il motivo? Solamente per: “Fare la fi*a in tv con la storia LGBT e prendere 2-3 voti in più“. In poche parole, il 25enne ha puntato il dito contro la brasiliana accusandola di fare queerbaiting al pubblico del Grande Fratello Vip 5. In parole povere di ruffianare il mondo LGBT in modo da attirare l’attenzione su di sé e trarne vantaggio. Sarà davvero così? Andiamo a vedere nello specifico cosa le ha detto all’interno della casa più spiata d’Italia. Il rampollo meneghino si scaglia ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 febbraio 2021)controne è certo. Secondo il rampollo meneghinonon è stata innamorata di Rosalinda Cannavò, in più sostiene che questasia stata inventata dalla sudamericana. Il motivo? Solamente per: “Fare la fi*a in tv con laLGBT e prendere 2-3in più“. In poche parole, il 25enne ha puntato il dito contro la brasiliana accusandola di fare queerbaiting al pubblico del Grande Fratello Vip 5. In parole povere di ruffianare il mondo LGBT in modo da attirare l’attenzione su di sé e trarne vantaggio. Sarà davvero così? Andiamo a vedere nello specifico cosa le ha detto all’interno della casa più spiata d’Italia. Il rampollo meneghino si scaglia ...

fanpage : #Gfvip, Dayane scoppia in lacrime dopo lo scontro con Tommaso - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - GrandeFratello : Ladies and gentlemen... il nostro @tommaso_zorzi vi ricorda l’imperdibile appuntamento con #GFLATESHOW e...non vede… - SibillaDelfic_a : RT @MasterAb88: CLAMOROSO BOOM TOMMASO ZORZI #tzviplateshow vola: la fascia 22.30-2 di Extra ieri al 3,1% con quasi 400.000 telespettatori.… - dispeRatta : @MariSourwolf Sono Debora, ho 25 anni e questa mattina mi sono svegliata alle 8 per scrivere la tesi. Per Tommaso Z… -