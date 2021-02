Storia di Frida, una madre stritolata in un processo kafkiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Per me una donna che dovesse andare avanti con la gravidanza anche se il maschio non vuole è una violenta perché penso che l’aborto sia una conquista per tutti non solo per le donne”. “Quindi la mia scelta è tra rovinarmi la vita con una cosa che non voglio o perdere te”, “ho solo lacrime, disperazione, morte, ora adesso io ti imploro come un condannato a morte implora il boia, ti supplico di non lasciare cadere questa scure sulla mia vita, ti imploro di non destabilizzarla in maniera così violenta e irreparabile. Ti supplico di non condannarmi all’infelicità“. “Ti chiedo un gesto di carità cristiana di non ergerti a Dio, perché se questo bambino dovesse nascesse contro la mia volontà, tu ti staresti ergendo a Dio”; “l’Angelo che porti in grembo volerebbe tra le braccia di Dio, se è vera la tua fede; la vostra anima sarebbe salva. Ti prego Frida, salvaci tutti”; “mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Per me una donna che dovesse andare avanti con la gravidanza anche se il maschio non vuole è una violenta perché penso che l’aborto sia una conquista per tutti non solo per le donne”. “Quindi la mia scelta è tra rovinarmi la vita con una cosa che non voglio o perdere te”, “ho solo lacrime, disperazione, morte, ora adesso io ti imploro come un condannato a morte implora il boia, ti supplico di non lasciare cadere questa scure sulla mia vita, ti imploro di non destabilizzarla in maniera così violenta e irreparabile. Ti supplico di non condannarmi all’infelicità“. “Ti chiedo un gesto di carità cristiana di non ergerti a Dio, perché se questo bambino dovesse nascesse contro la mia volontà, tu ti staresti ergendo a Dio”; “l’Angelo che porti in grembo volerebbe tra le braccia di Dio, se è vera la tua fede; la vostra anima sarebbe salva. Ti prego, salvaci tutti”; “mi ...

Storia di Frida, una madre stritolata in un processo kafkiano

Alla Camera la via crucis di Frida: la sua bimba affidata ai servizi sociali per una Ctu Frida, mamma coraggiosissima, affiancata dalla Commissione sul Femminicidio, è tornata alla Camera dei Deputati per raccontare la sua storia e chiedere che venga inserito un comma ad ...

