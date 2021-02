Steam ora consente di giocare con amici senza account grazie al nuovo aggiornamento di Remote Play Together (Di giovedì 25 febbraio 2021) La funzione Remote Play Together di Steam, che consente di riprodurre in streaming giochi multiPlayer locali con gli amici su Internet, non richiederà più a ogni giocatore di avere un account Steam. La nuova funzionalità, attualmente in beta, consente agli utenti Steam di invitare un amico nel titolo a cui stanno giocando con un collegamento, dopodiché verrà chiesto loro di installare l'app Steam Link se non l'hanno già. Ci sono limiti alla nuova funzionalità. I giochi dovranno già supportare la funzione Remote Play Together affinché funzioni (potete cercare quali sono i giochi che supportano questa feature attraverso il menu a ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) La funzionedi, chedi riprodurre in streaming giochi multier locali con glisu Internet, non richiederà più a ogni giocatore di avere un. La nuova funzionalità, attualmente in beta,agli utentidi invitare un amico nel titolo a cui stanno giocando con un collegamento, dopodiché verrà chiesto loro di installare l'appLink se non l'hanno già. Ci sono limiti alla nuova funzionalità. I giochi dovranno già supportare la funzioneaffinché funzioni (potete cercare quali sono i giochi che supportano questa feature attraverso il menu a ...

