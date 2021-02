Serie C-Girone C, 27a giornata: le designazioni arbitrali per le gare del weekend (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la ventisettesima giornata del Campionato di Serie C-Girone C 2020/21 - la settima del Girone di ritorno - in programma sabato 27 e domenica 28 febbraio. Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno levalide per la ventisettesimadel Campionato diC-C 2020/21 - la settima deldi ritorno - in programma sabato 27 e domenica 28 febbraio.

Mediagol : #SerieC-Girone C, 27a giornata: le designazioni arbitrali per le gare del weekend - IamCALCIO : #CampionatoDItalia #SerieD #GironeF Ufficiale il rinvio della gara tra #vastogirardi e #pineto… - Tutto_Nocerina : SERIE D (GIRONE G): la classifica marcatori dopo la 19a giornata - Tutto_Nocerina : SERIE D (GIRONE G): risultati e marcatori della 19a giornata - WiAnselmo : #SerieC-Girone C, Viterbese-#Palermo: arbitra Adalberto Fiero di Pistoia -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Serie D girone D. Marignanese Cattolica, nuovo arrivo a centrocampo Tuttocampo Volley B2 donne, la Futura Teramo batte 3-1 anche il Pagliare TERAMO – Momento di forma importante per la LG Impianti Futura Volley Teramo, che centra la terza vittoria consecutiva (la quarta in campionato) e consolida il terzo posto con ben 13 punti in cassafor ...

Materdomini: buona prova a Taviano nonostante il ko CASTELLANA GROTTE – Buone indicazioni dalla prima gara del girone di ritorno del campionato di serie B (Girone I2) per la Materdominivolley.it. Nonostante la sconfitta per 3 a 1 in casa del Taviano, i ...

TERAMO – Momento di forma importante per la LG Impianti Futura Volley Teramo, che centra la terza vittoria consecutiva (la quarta in campionato) e consolida il terzo posto con ben 13 punti in cassafor ...CASTELLANA GROTTE – Buone indicazioni dalla prima gara del girone di ritorno del campionato di serie B (Girone I2) per la Materdominivolley.it. Nonostante la sconfitta per 3 a 1 in casa del Taviano, i ...