Sci alpino | calendario gare Val di Fassa e Bansko | programma | orari | tv | streaming

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo i Mondiali, ritorna la Coppa del Mondo di sci. Le donne saranno impegnate in Val diper una tre giorni dedicata completamente alla velocità (due discesa ed un superG). Invece gli uomini si trasferiscono in Bulgaria per un weekend con due giganti in. Di seguito ildelledi Val di, valevoli per la Coppa del Mondo di sci. Lesaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. COPPA DEL MONDO VAL DI2021:D’INIZIO VENERDI 26 FEBBRAIO ore 11.45 Discesa ...

OA Sport

Seconda giornata di gare sulla pista Palu Parchi in Valdidentro per il supergigante maschile della categoria ragazzi e valido come prova indicativa.