Sampdoria | finalmente Gabbiadini | in campo dopo tre mesi di stop

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 febbraio 2021), è l’ora di: il rilanciotredia causa dell’infortunio e dell’intervento per l’ernia inguinale Complice lodi Ernesto Torregrossa, come conferma la Gazzetta dello Sport, crescono le quotazioni per un ingresso a partita in corso di ManoloAtalanta, partita in programma domenica alle 12.30 tra le mura del Ferraris, è una gara dove l’attaccante può fare la differenza. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24, fermo ormai da trea causa dell’ernia inguinale che lo ha costretto all’intervento chirurgico, scalpita per tornare protagonista. Difficile un impiego per tutti i novanta minuti, Ranieri non vuole rischiare ...