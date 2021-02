Pd, Zingaretti: «Sulle donne abbiamo sbagliato, ma non siamo all’anno zero. Restiamo uniti per non implodere» (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Aggiorniamoci a lunedì». É questa la conclusione della direzione del Partito Democratico che si è tenuta questo pomeriggio, richiesta a gran voce soprattutto dalle donne dem dopo la “scarsa presenza” femminile nella compagine del governo Draghi. Il segretario Nicola Zingaretti ha aperto la direzione parlando della «necessità di unità per evitare di implodere», sottolineando che il Pd è tornato protagonista nella vita politica italiana nonostante «l’esigua forza parlamentare». Sulla questione femminile il segretario rivendica il suo operato: «Mi assumo tutta la responsabilità politica di aver condotto il Pd alle scelte fatte ma, allo stesso tempo rifiuto l’accusa di aver guidato un gruppo dirigente insensibile non attento al tema di genere», dice nel corso della sua relazione. Parole che Cecilia D’Elia, presidente della conferenza ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Aggiorniamoci a lunedì». É questa la conclusione della direzione del Partito Democratico che si è tenuta questo pomeriggio, richiesta a gran voce soprattutto dalledem dopo la “scarsa presenza” femminile nella compagine del governo Draghi. Il segretario Nicolaha aperto la direzione parlando della «necessità di unità per evitare di», sottolineando che il Pd è tornato protagonista nella vita politica italiana nonostante «l’esigua forza parlamentare». Sulla questione femminile il segretario rivendica il suo operato: «Mi assumo tutta la responsabilità politica di aver condotto il Pd alle scelte fatte ma, allo stesso tempo rifiuto l’accusa di aver guidato un gruppo dirigente insensibile non attento al tema di genere», dice nel corso della sua relazione. Parole che Cecilia D’Elia, presidente della conferenza ...

