Outriders | l' esplosiva demo del gioco People Can Fly è disponibile

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Square Enix è lieta di annunciare che lagiocabile gratuita di, l'attesissimo sparatutto RPG diCan Fly -sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM- e Square Enix External Studios, ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE, è orasu PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One e Steam , o per GeForce Now su PC. A darci il benvenuto nelle atmosfere di questa specialedella durata di ben tre ore è un galvanizzante trailer sulle note di "No Turning Back". È possibile giocare all'intero primo capitolo della campagna di, ovvero fino a tre ore di gameplay per ogni playthrough. Lapermette di usare vari personaggi e di provare tutte le quattro le classi disponibili nel: Distruttore, ...