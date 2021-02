Oggi i nuovi colori delle Regioni, l’indice Rt è in aumento (Di venerdì 26 febbraio 2021) Manca poco per la pubblicazione del nuovo monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica in Italia dove verranno annunciati i nuovi colori delle Regioni.Ad Oggi (26 febbraio) questi sono i colori delle Regioni:Arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Umbria. Gialla: Friuli Venezia Giulia, Calabria, Basilicata, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto Le ordinanze del ministro della Sanità sui colori dei territori, in seguito al monitoraggio del venerdì, d’ora in poi entreranno in vigore il lunedì e non la domenica.La bozza del nuovo Decreto del presidente del Consiglio, in vigore dal 6 ... Leggi su udine20 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Manca poco per la pubblicazione del nuovo monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica in Italia dove verranno annunciati i.Ad(26 febbraio) questi sono i:Arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Umbria. Gialla: Friuli Venezia Giulia, Calabria, Basilicata, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto Le ordinanze del ministro della Sanità suidei territori, in seguito al monitoraggio del venerdì, d’ora in poi entreranno in vigore il lunedì e non la domenica.La bozza del nuovo Decreto del presidente del Consiglio, in vigore dal 6 ...

