Napoli | tenta di corrompere la Guardia di Finanza | “Prendete questi soldi e bevetevi un caffè”

SkyTG24 : Napoli, tenta di corrompere finanzieri: arrestato imprenditore 48enne - mattinodinapoli : Napoli, tenta di corrompere i finanzieri: arrestato imprenditore cinese - Torrechannelit : Napoli – Sequestrati capi di abbigliamento contraffatti, arrestato cinese che tenta di corrompere i finanzieri - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Napoli-Granada, Gattuso fa un’altra rivoluzione e ripesca l… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tenta

Il Mattino

- Granada, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Gattusol'impresa dopo lo 0 - 2 dell'andata.(3 - 4 - 2 - 1) : Meret; Maksimovic, Koulibaly, Rrahmani; Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski, Insigne; Politano. All. Gattuso. Granada (4 -...Cronaca Carmagnola: uccide moglie e figlio, poiil suicidio lanciandosi dal balcone ma si ... Palazzo di città Osvaldolascia Forza Italia, in Sala Rossa il gruppo "Cambiamo" Giulia Zanotti ...Tempo di lettura: < 1 minuto. Napoli – Un commerciante cinese ha tentato di corrompere gli agenti della Guardia di Finanza a seguito di un sequestro di alcuni capi d’abbigliam ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto, nel quartiere “La Maddalena” del capoluogo, un 48enne di origine cinese, per un tentativo di corruzione ...