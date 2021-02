Napoli | la protesta degli ex dipendenti Auchan | “Da eroi a cassintegrati”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Presidio dida parte di 100 exdell’. Gli ex lavoratori sono in cassa integrazione e sono allo stremo delle forze. Laè avvenuta in virtù del fatto che il loro non è uno di quei tanti settori a rischio. “Un anno fa eravamo consideratiperché in piena pandemia stavamo garantendo l’approvvigionamento alimentare ai cittadini, adesso, malgrado il nostro settore non sia in crisi, anzi, è uno dei pochi che invece viaggia a gonfie vele, il nostro futuro occupazionale è a tinte fosche”. A parlare è Massimiliano Fusiello, unooltre cento exdell’di Mugnano e Giugliano finiti in cassa integrazione, che stanno ...

anamorfosa : Andrea Sannino a Capodimonte, la protesta: «Offesa a Caravaggio. Non è set per clip musicali» - bookciak : #unannosenzaspettacolo. Da Milano a Napoli la protesta dei lavoratori del settore nelle piazze d’Italia - corrmezzogiorno : #Napoli Dopo l’occupazione rischiano la bocciatura: proteste al Vico VD - EugenioBerto70 : ++ Spettacolo protesta: lavoratori occupano strada a Napoli ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli protesta

L'OCCUPAZIONE Dipendenti ex Auchan in esubero, esplode laa Mugnano Dipendenti ex Auchan in esubero, esplode laa MugnanoE' ormai presente da molti mesi, nel Cortile d'Onore del Palazzo Reale di, una piccola e fatiscente costruzione in legno, una angusta casa a due piani di colore ...e 'potente' gesto di, ...Napoli - Presidio di protesta da parte di 100 ex dipendenti dell'Auchan. Gli ex lavoratori sono in cassa integrazione e sono allo stremo delle forze.Napoli - Presidio di protesta da parte di 100 ex dipendenti dell'Auchan. Gli ex lavoratori sono in cassa integrazione e sono allo stremo delle forze.