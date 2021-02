Napoli, fine della corsa per il rapinatore seriale: arrestato 44enne (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Finisce la corsa del rapinatore seriale che nonostante fosse stato affidato ai servizi sociali con tanto di obbligo di permanenza a casa in ore serali e notturne. L’uomo ha infatti messo a segno 4 rapine. Aveva messo a segno tre rapine, nonostante fosse in affidamento ai servizi sociali e sottoposto alla misura dell’ obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne. Alla quarta rapina, compiuta domenica scorsa, è stato però identificato ed arrestato dalla Polizia. Pasquale Amendola, 44 anni, di Napoli, a bordo di uno scooter si è fatto consegnare da un automobilista in piazza Cavour il denaro che aveva, 30 euro, e poi lo ha obbligato a seguirlo fino ad uno sportello bancomat, per prelevare denaro. La scena è stata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Finisce ladelche nonostante fosse stato affidato ai servizi sociali con tanto di obbligo di permanenza a casa in ore serali e notturne. L’uomo ha infatti messo a segno 4 rapine. Aveva messo a segno tre rapine, nonostante fosse in affidamento ai servizi sociali e sottoposto alla misura dell’ obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne. Alla quarta rapina, compiuta domenica s, è stato però identificato eddalla Polizia. Pasquale Amendola, 44 anni, di, a bordo di uno scooter si è fatto consegnare da un automobilista in piazza Cavour il denaro che aveva, 30 euro, e poi lo ha obbligato a seguirlo fino ad uno sportello bancomat, per prelevare denaro. La scena è stata ...

