Mortal Shell: Enhanced Edition porta l'action RPG a nuovi livelli grazie all'update next-gen per PS5 e Xbox Series X/S (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le versioni aggiornate per la nuova generazione sono sempre sinonimo delle migliori edizioni possibili. Ora è il turno di Mortal Shell, opera di Cold Symmetry, che verrà pubblicato su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con il nome di Mortal Shell: Enhanced Edition. Arriverà in formato digitale tra pochi giorni, il 4 marzo per un totale di 29,99 euro se non avete il gioco originale. Se invece possedete la versione last-gen, sarà disponibile un aggiornamento gratuito. Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer che mostra le differenze grafiche. Per quanto riguarda i miglioramenti, il suo sviluppatore assicura che offrirà texture migliorate, risoluzione 4K e 60fps stabili su PS5 e Xbox Series X. Nel caso di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le versioni aggiornate per la nuova generazione sono sempre sinonimo delle migliori edizioni possibili. Ora è il turno di, opera di Cold Symmetry, che verrà pubblicato su PlayStation 5 eX/S con il nome di. Arriverà in formato digitale tra pochi giorni, il 4 marzo per un totale di 29,99 euro se non avete il gioco originale. Se invece possedete la versione last-gen, sarà disponibile un aggiornamento gratuito. Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer che mostra le differenze grafiche. Per quanto riguarda i miglioramenti, il suo sviluppatore assicura che offrirà texture migliorate, risoluzione 4K e 60fps stabili su PS5 eX. Nel caso di ...

Eurogamer_it : Annunciato #MortalShellEnhancedEdition per #PS5 e #XboxSeriesX. - IGNitalia : Mancano pochi giorni all'aggiornamento next gen del plumbeo #MortalShell, gratuito per i possessori del titolo orig… - GamingTalker : Mortal Shell, annunciata una Enhanced Edition per PS5 e Xbox Series X/S, esce la prossima settimana… - juri_po88 : @goldenjonniee Mortal Shell buon esperimento: molti difetti ma diverte. DS2 auguri! -