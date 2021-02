Maxi chiusura nel Nodo autostradale di Palmanova

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Unadelle direttrici di traffico Venezia – Trieste e Udine – Trieste deldiè prevista nel fine settimana. E’ la prima fase (la seconda verrà replicata in uno dei prossimi weekend) di una serie di lavorazioni, a conclusione delle quali le due rampe deldi, interessate dagli interventi, assumeranno la loro conformazione definitiva. Il programma definito nei minimi dettagli da Autovie Venete – anche per quanto concerne messaggistica sui pannelli, segnaletica e personale di esazione ai caselli – prevede che: da venerdì 26 febbraio alle ore 21 a domenica 28 alle ore 05,00 venga chiusa la rampa della direttrice Venezia – Trieste in direzione Trieste deldi. Pertantochi proviene da Venezia ed è ...

effe_news : Autovie: maxi chiusura Nodo Palmanova - il_piccolo : Maxi chiusura del traffico tra Venezia – Trieste e Udine – Trieste nel nodo di Palmanova - IlFriuli : Autovie, maxi chiusura del Nodo Palmanova. Cantieri nel week end lungo le direttrici di traffico Venezia-Trieste e… - TRIESTE_news : Maxi chiusura direttrici di traffico Venezia-Trieste e Udine-Trieste del nodo di Palmanova - - UdineseTV : Autovie - maxi chiusura Nodo Palmanova -

