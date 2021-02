Masterchef Italia 10 i concorrenti – Aggiornato 25 febbraio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Masterchef Italia 10 scopriamo i concorrenti della nuova edizione scelti dai giudici – Aggiornato 25 febbraio Giovedì 17 dicembre è iniziata la nuova, decima edizione di Masterchef Italia e con le prime selezioni è partita la lunga corsa alla proclamazione del decimo Masterchef Italiano che seguiremo insieme settimana dopo settimana. Ecco chi sono i 21 concorrenti scelti e l’aggiornamento settimanale degli eliminati fino ad arrivare al vincitore. Masterchef Italia 10 i concorrenti al 25 febbraio Antonio, competitivo 26enne dottorando in chimica degli alimenti, Francesco Aquila, 34enne maître di sala nei mesi estivi di Bellaria Igea Marina, Irene, ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 febbraio 2021)10 scopriamo idella nuova edizione scelti dai giudici –25Giovedì 17 dicembre è iniziata la nuova, decima edizione die con le prime selezioni è partita la lunga corsa alla proclamazione del decimono che seguiremo insieme settimana dopo settimana. Ecco chi sono i 21scelti e l’aggiornamento settimanale degli eliminati fino ad arrivare al vincitore.10 ial 25Antonio, competitivo 26enne dottorando in chimica degli alimenti, Francesco Aquila, 34enne maître di sala nei mesi estivi di Bellaria Igea Marina, Irene, ...

