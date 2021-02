Massimo Ghini: ‘Mio figlio a 25 anni per Covid ricoverato in ospedale, aveva organizzato una festa con gli amici’ (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una festa tra amici con tanto di test rapido, poi la positività al virus. Il Coronavirus ha colpito anche il figlio 25enne del noto attore romano Massimo Ghini: il ragazzo è stato ricoverato per una polmonite bilaterale, ora fortunatamente sta meglio e si trova in un Covid Hotel per fare la quarantena. Lo ha dichiarato Massimo Ghini all’agenzia Adnkronos. Ma come ha contratto il virus? L’attore ha spiegato che il figlio e alcuni amici – dopo essersi tutti sopposti al test rapido – avevano pensato bene di riunirsi in casa e dar vita a una festa. “Tutto è nato da un assembramento. Mio figlio e un gruppo di sui amici avevano deciso, visto che non ne potevano più, di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unatra amici con tanto di test rapido, poi la positività al virus. Il Coronavirus ha colpito anche il25enne del noto attore romano: il ragazzo è statoper una polmonite bilaterale, ora fortunatamente sta meglio e si trova in unHotel per fare la quarantena. Lo ha dichiaratoall’agenzia Adnkronos. Ma come ha contratto il virus? L’attore ha spiegato che ile alcuni amici – dopo essersi tutti sopposti al test rapido –no pensato bene di riunirsi in casa e dar vita a una. “Tutto è nato da un assembramento. Mioe un gruppo di sui amicino deciso, visto che non ne potevano più, di ...

