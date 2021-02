Marzolla (Enasarco) 'Burocrazia freno per il Paese'

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Per la rubrica dell’Italpress “Primo Piano”, Claudio Brachino intervista Antonello, presidente, Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Per la rubrica dell'Italpress 'Primo Piano', Claudio Brachino intervista Antonello, presidente, Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. abr/mrv/red a porre fine ad una situazione abitativa difficile e che durava da troppo tempo in un quartiere socialmente importante di Roma" ha dichiarato Antonello, Presidente della Fondazione, Enasarco, Anasf a tutela dei consulenti finanziari. La lettera completa del presidente dell'associazione Luigi Conte. Salvo nuovi colpi di scena, il 16 febbraio si avrà chiarezza sul caos scoppiato in Enasarco, la cassa di previdenza di agenti di commercio e consulenti finanziari, a seguito delle elezioni del 23 dice ...