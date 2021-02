Le lezioni di Bill Gates per Roberto Cingolani

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Non so se il ministro della Transizione Ecologica prof.ha avuto modo di scorrere il best seller diHow to Avoid a Climate Disaster (pp 372, Londra, Allen Lane). Probabilmente in questi giorni non ha avuto il modo di dargli neanche una veloce sfogliata: si sta allestendo il ministero incorporando direzioni generali di altri dicasteri, è alle prese con nomine di figure apicali, e deve, al tempo stesso, incidere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che deve essere presentato all’Unione europea entro il 30 aprile e contenere una forte caratura ecologica. Il volume si legge agevolmente. È un’analisi di come conciliare gli obiettivi legittimi di miliardi di persone mirati a migliorare il proprio tenore di vita, ossia di sviluppo economico, con il degrado ambientale che ne risulta. ...