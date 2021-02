Juventus, primo semestre in rosso di 113,7 milioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pesa il Covid nelle perdite del club bianconero, ma Agnelli invita alla tranquillità: “Nessuna tensione, la Juventus è solida” Una Semestrale da doppio asterisco, quella approvata oggi dal CDA della Juventus: un bilancio necessariamente influenzato dalla pandemia globale di Covid-19 e dallo sconvolgimento di calendari, regolazione stipendi, diritti TV e utilizzo degli impianti. Come si legge nel comunicato ufficiale: “Occorre inoltre rilevare che il primo semestre dell’esercizio 2020/2021 (contrariamente all’analogo periododell’esercizio precedente) è stato fortemente penalizzato – come per tutte le Società del settore – dalla diffusione dellapandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive imposte da parte delle Autorità. La pandemia hainfluenzato direttamente e in modo rilevante soprattutto i ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pesa il Covid nelle perdite del club bianconero, ma Agnelli invita alla tranquillità: “Nessuna tensione, laè solida” Una Semestrale da doppio asterisco, quella approvata oggi dal CDA della: un bilancio necessariamente influenzato dalla pandemia globale di Covid-19 e dallo sconvolgimento di calendari, regolazione stipendi, diritti TV e utilizzo degli impianti. Come si legge nel comunicato ufficiale: “Occorre inoltre rilevare che ildell’esercizio 2020/2021 (contrariamente all’analogo periododell’esercizio precedente) è stato fortemente penalizzato – come per tutte le Società del settore – dalla diffusione dellapandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive imposte da parte delle Autorità. La pandemia hainfluenzato direttamente e in modo rilevante soprattutto i ...

