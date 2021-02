Inter | positivi al Covid Antonello | Marotta e Ausilio

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Brutte notizie in casain merito ai contagi da coronavirus. La società nerazzurra ha appena annunciato cinquetà nel gruppo dirigenti. "FCnazionale Milano - in seguito ai test effettuati - comunica che sono risultatial-19: i due Amministratori Delegati, Alessandroe Giuseppe, il Direttore Sportivo Piero, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico. Tutti i dirigenti e l'o gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario".Questa la nota diffusa dal club nerazzurro in cui dunque si annuncia latà di parte dei dirigenti molto vicini alla squadra.caption id="attachment 295693" align="alignnone" ...

... ma tutti gli indizi sembrano portare ad un suo rinvio: i nove tra i tesserati granata ... poi il Torino in trasferta mercoledì 17 e infine l'Inter sabato 20 marzo, sempre in trasferta.