Grande Fratello Vip, Francesco Oppini senza freni su Dayane Mello: "È una persona anaffettiva, incoerente" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Manca sempre meno alla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma per Dayane Mello gli ultimi giorni all'interno della Casa sembrano essere particolarmente complicati. Dopo le continue liti con Rosalinda Cannavò e il discusso scontro con Tommaso Zorzi, la modella brasiliana potrebbe dover fare i conti con un altro "vippone". Poche ore fa infatti, Francesco Oppini ha mosso forti critiche nei confronti di Dayane. Francesco Oppini sull'innamoramento di Dayane Mello Ospite a CasaChi, Francesco Oppini ha dovuto rispondere alla curiosità di Azzurra Penna, che l'ha sorpreso con una domanda ben precisa su Dayane. Riferendosi ai fatti ...

