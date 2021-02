Governo Draghi, via libera (tra malumori) ai nuovi sottosegretari (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina della squadra dei sottosegretari, tra riconferme e rimescolamenti, venti uomini e diciannove donne Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieri il Consiglio dei ministri ha dato il viaalla nomina della squadra dei, tra riconferme e rimescolamenti, venti uomini e diciannove donne

petergomezblog : Decreto Ristori 5 al palo: il governo Draghi non ha ancora pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi pro… - ItaliaViva : Buon lavoro a @TeresaBellanova e ad @ivanscalfarotto rispettivamente viceministra al Ministero delle Infrastruttur… - agorarai : 'Con la nomina dei sottosegretari dobbiamo seppellire la definizione di governo dei competenti. In realtà Draghi ha… - LuisellaLuis : RT @Ste_Mazzu: Il governo Draghi è la feroce vendetta delle élite per quel quarto d'ora di pur vago abbozzo di un'Italia diversa e meno ini… - ItalyinAO : RT @MarinaSereni: Sono onorata e molto felice di continuare a svolgere un ruolo di governo in un ministero importante come la Farnesina. Ri… -