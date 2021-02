Gleison Bremer: sirene inglesi per il difensore centrale granata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gleison Bremer Silva Nascimento, nonostante la difficile stagione del Torino, è senza alcun dubbio una delle note più liete dell’annata granata. Il difensore centrale brasiliano infatti è uno dei giocatori della rosa ad aver collezionato più presenze e per lui sono già quattro le reti messe a segno. Non stupisce quindi che ci siano degli interessi da parte di altre società. In particolare, come riportato da tuttomercatoweb.com, le compagini che si starebbero muovendo più concretamente apparterrebbero al campionato inglese. Un matrimonio, quello tra Gleison Bremer e la Premier League, che si sarebbe potuto concretizzare sia nell’estate 2019 sia in quella del 2020. Per un motivo o per un altro tuttavia il passaggio non è avvenuto, con il brasiliano che è rimasto sotto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)Silva Nascimento, nonostante la difficile stagione del Torino, è senza alcun dubbio una delle note più liete dell’annata. Ilbrasiliano infatti è uno dei giocatori della rosa ad aver collezionato più presenze e per lui sono già quattro le reti messe a segno. Non stupisce quindi che ci siano degli interessi da parte di altre società. In particolare, come riportato da tuttomercatoweb.com, le compagini che si starebbero muovendo più concretamente apparterrebbero al campionato inglese. Un matrimonio, quello trae la Premier League, che si sarebbe potuto concretizzare sia nell’estate 2019 sia in quella del 2020. Per un motivo o per un altro tuttavia il passaggio non è avvenuto, con il brasiliano che è rimasto sotto la ...

sportli26181512 : Torino, 4 club di Premier su Bremer: è in arrivo l'offerta del Liverpool: La Premier League mette gli occhi su Glei… - sportli26181512 : Torino, si lavora al rinnovo di Bremer: Prolungare il contratto di Gleison Bremer entro la fine...… - opesaltaconnoi : 16:02 e mentre studio filosofia penso a Gleison Bremer Silva Nascimento da Itapitanga che vola sopra Diego 'El Flac… - giaestrismo : RT @ToroGoal: ??Il nuovo capitolo del Granata Mezzo Pieno, mettiamo in evidenza alcuni aspetti positivi di #CagliariTorino - ToroGoal : ??Il nuovo capitolo del Granata Mezzo Pieno, mettiamo in evidenza alcuni aspetti positivi di #CagliariTorino -