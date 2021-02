Francesco Oppini fa infuriare i fan di Dayane per le sue dichiarazioni sui voti brasiliani (Di giovedì 25 febbraio 2021) Francesco Oppini non è sicuramente un fan di Dayane Mello e l’ha confermato nella sua ultima ospitata a Casa Chi. Il figlio di Alba Parietti si è scagliato contro la modella brasiliana, per la sua scelta di non salvare Rosalinda al televoto. “Premesso che il mio discorso è solo legato al gioco e non al momento personale che sta passando Dayane di cui ho massimo rispetto. Credo però che sia venuto fuori ciò che io stavo cercando di fare capire da ottobre. Dayane secondo me è anaffettiva, incoerente e che sta giocando in un modo incomprensibile. Ieri per un attimo si era capito il perché avesse attaccato spesso Rosalinda. Lei ha dichiarato di amare Rosalinda. Quello che ha fatto alla fine dichiarando Samantha la sua spalla d’appoggio e mandando al televoto Rosalinda, credo che sia stata la mossa più ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 febbraio 2021)non è sicuramente un fan diMello e l’ha confermato nella sua ultima ospitata a Casa Chi. Il figlio di Alba Parietti si è scagliato contro la modella brasiliana, per la sua scelta di non salvare Rosalinda al televoto. “Premesso che il mio discorso è solo legato al gioco e non al momento personale che sta passandodi cui ho massimo rispetto. Credo però che sia venuto fuori ciò che io stavo cercando di fare capire da ottobre.secondo me è anaffettiva, incoerente e che sta giocando in un modo incomprensibile. Ieri per un attimo si era capito il perché avesse attaccato spesso Rosalinda. Lei ha dichiarato di amare Rosalinda. Quello che ha fatto alla fine dichiarando Samantha la sua spalla d’appoggio e mandando al televoto Rosalinda, credo che sia stata la mossa più ...

