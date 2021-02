Cucciolo di squalo dal volto umano | la misteriosa scoperta di un pescatore

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Undi, non ancora nato, dalle misteriose sembianze quasi umane . È l'incredibiledi unche vive in Indonesia e che, per errore, aveva pescato una femmina di...

Ultime Notizie dalla rete : Cucciolo squalo

Undi, non ancora nato, dalle misteriose sembianze quasi umane . È l'incredibile scoperta di un pescatore che vive in Indonesia e che, per errore, aveva pescato una femmina di...'Crediamo che uno degli squali più grandi possa aver dato alla luce questodia due teste'. Il dottor KV Akhilesh, dell'Indian Council for Agricultural Research - Central Marine ...Un cucciolo di squalo, non ancora nato, dalle misteriose sembianze quasi umane. È l'incredibile scoperta di un pescatore che vive in Indonesia e che, per errore, aveva pescato ...Il video e le immagini del baby squalo con le sembianze di un volto umano sono virali: bufala o verità sul ritrovamento di un pescatore indonesiano? Uno squalo mutante, con le sembianze di un volto um ...