Covid, lockdown e Pasqua: è scontro tra leader. Zingaretti ribatte a Matteo Salvini: “I problemi si risolvono, non si cavalcano” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si torna a discutere su una parola che mai come in questi ultimi mesi riecheggia trascinandosi dietro l’eco della paura: lockdown. È un dibattito duro e serrato quello che è avvenuto dopo la seduta nell’aula del Senato a ridosso delle parole pronunciate dal leader della Lega, Matteo Salvini, che si è pronunciato sull’ipotesi di futuri e nuovi lockdown per contrastare la proliferazione del Coronavirus e di tutte le sue naturali varianti. Parole che arrivano a commento delle discorso del ministro della Salute Roberto Speranza che, alla luce dell’attuale situazione, non prevede allentamenti circa le misure di sicurezza vigenti. Una linea dibattuta dal leader della Lega e invece fortemente sposata da Nicola Zingaretti. Matteo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si torna a discutere su una parola che mai come in questi ultimi mesi riecheggia trascinandosi dietro l’eco della paura:. È un dibattito duro e serrato quello che è avvenuto dopo la seduta nell’aula del Senato a ridosso delle parole pronunciate daldella Lega,, che si è pronunciato sull’ipotesi di futuri e nuoviper contrastare la proliferazione del Coronavirus e di tutte le sue naturali varianti. Parole che arrivano a commento delle discorso del ministro della Salute Roberto Speranza che, alla luce dell’attuale situazione, non prevede allentamenti circa le misure di sicurezza vigenti. Una linea dibattuta daldella Lega e invece fortemente sposata da Nicola...

matteosalvinimi : Il mio intervento alla conferenza “Covid e Lockdown”. Con docenti, medici ed esperti: per non dimenticare i gravi e… - petergomezblog : Covid, il Molise chiede aiuto all’Esercito per la terapia intensiva. L’Alto Adige prolunga il lockdown: la mappa de… - petergomezblog : Covid, Gimbe: “Aumentano i casi a causa delle varianti, allerta in 41 province. Restrizioni mirate e rapide per evi… - JunipersV : RT @MediasetTgcom24: Covid, Salvini: 'Lockdown a Pasqua sarebbe irrispettoso per gli italiani' | La replica di Zingaretti: 'Irrispettoso è… - sandra06464030 : RT @Miti_Vigliero: Stretta anti-Covid a Pasqua E' lite tra Salvini e Zingaretti Salvini contro le chiusure a Pasqua: 'irrispettoso per gli… -