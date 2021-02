Covid, aumentano i focolai nelle scuole di Bologna: elementari più colpite (Di giovedì 25 febbraio 2021) BOLOGNA – Aumenta il numero di focolai nelle scuole di Bologna, più alle elementari che alle superiori. E questa situazione “ci porta a essere abbastanza preoccupati, per una crescita che si sta osservando”. A dirlo è Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl di Bologna, questa mattina in commissione Istruzione del Comune. Il numero dei contagi a febbraio nelle scuole, spiega Pandolfi, è tornato al livello di novembre, che fu un “momento critico”. Oggi come allora, l’aumento dei casi nelle classi “coincide con un aumento nella comunità generale”. Ma rispetto alla popolazione complessiva, l’impatto del virus nelle scuole è minore. E lo dimostrano i dati dei tamponi. “Il tasso di positività non è molto alto– conferma Pandolfi- il 5,6% tra gli studenti e il 5,1% tra gli insegnanti“, mentre va oltre il 10% nella popolazione generale. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) BOLOGNA – Aumenta il numero di focolai nelle scuole di Bologna, più alle elementari che alle superiori. E questa situazione “ci porta a essere abbastanza preoccupati, per una crescita che si sta osservando”. A dirlo è Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl di Bologna, questa mattina in commissione Istruzione del Comune. Il numero dei contagi a febbraio nelle scuole, spiega Pandolfi, è tornato al livello di novembre, che fu un “momento critico”. Oggi come allora, l’aumento dei casi nelle classi “coincide con un aumento nella comunità generale”. Ma rispetto alla popolazione complessiva, l’impatto del virus nelle scuole è minore. E lo dimostrano i dati dei tamponi. “Il tasso di positività non è molto alto– conferma Pandolfi- il 5,6% tra gli studenti e il 5,1% tra gli insegnanti“, mentre va oltre il 10% nella popolazione generale.

