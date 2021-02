Chris Hemsworth: oltre all’aspetto c’è di più (Di giovedì 25 febbraio 2021) Esordisce nel 2002 come Re Artù nella serie tv fantasy “Ginevra Jones” e ottiene la fama mondiale come attore da protagonista nel film della Marvel “Thor” ben nove anni dopo. Grazie a questa sua interpretazione Christopher Hemsworth è oggi uno degli attori più apprezzati al mondo, complice anche il suo straordinario aspetto fisico. Nonostante le chiacchiere da tabloid lo descrivano più come sex symbol che come artista, il successo di Chris è frutto di una lunga gavetta. Australiano di nascita, classe 1983, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo sin dall’adolescenza. Trasferitosi a Phillip Island e terminati gli studi alla Heathmont Secondary College di Melbourne, compare in varie serie televisive, senza rivestire, però, ruoli di grande rilievo. Dopo la prima interpretazione degna d’attenzioni nel 2002, è impegnato sul set ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Esordisce nel 2002 come Re Artù nella serie tv fantasy “Ginevra Jones” e ottiene la fama mondiale come attore da protagonista nel film della Marvel “Thor” ben nove anni dopo. Grazie a questa sua interpretazionetopherè oggi uno degli attori più apprezzati al mondo, complice anche il suo straordinario aspetto fisico. Nonostante le chiacchiere da tabloid lo descrivano più come sex symbol che come artista, il successo diè frutto di una lunga gavetta. Australiano di nascita, classe 1983, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo sin dall’adolescenza. Trasferitosi a Phillip Island e terminati gli studi alla Heathmont Secondary College di Melbourne, compare in varie serie televisive, senza rivestire, però, ruoli di grande rilievo. Dopo la prima interpretazione degna d’attenzioni nel 2002, è impegnato sul set ...

