Chi è Don Alberto Ravagnani, il prete social con un canale YouTube (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quando si parla di preti, “social” non è la prima cosa che viene in mente: eppure Don Alberto Ravagnani ha deciso di insegnare su YouTube. “Sono un prete, vivo in oratorio, insegno a scuola. Ogni tanto faccio cose sui social. La fede mi fa godere di più la mia vita. Per questo ne parlo. W L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quando si parla di preti, “” non è la prima cosa che viene in mente: eppure Donha deciso di insegnare su. “Sono un, vivo in oratorio, insegno a scuola. Ogni tanto faccio cose sui. La fede mi fa godere di più la mia vita. Per questo ne parlo. W L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

hyunluvblog : @MILKYTALEZ non so se ho capito di chi stai parlando ma per me è un ??????? no a prescindere we don’t simp here ?? donne indipendenti noi - EgleCarlesimo : RT @monasterosmagno: Come vedere bellezza in sé? Cominciando ad accogliersi per l’unicità e la straordinarietà originale che si è,… - Erjsssss : CHI PRANZA ALLE TRE E MEZZA DON ME???? - LaBetta49622400 : Io alla prole: - Com’è che non ascoltate mai Bob Marley? - E chi è Don Marli? Ho fallito - nothiingchanged : @whentdwm Non so vedendo da come sta andando secondo me non erano molto accurateee Ma idk Tu chi speri ci sia? (non… -